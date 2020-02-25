«جوازات مطار دبي» تشارك الكويتيين أفراح اليوم الوطني

المصدر: دبي - وام

استقبل موظفو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العاملون بجوازات مطار دبي الدولي الأشقاء الكويتيين القادمين إلى المطار بالورود والهدايا ابتهاجاً باليوم الوطني الــ 59 لدولة الكويت الشقيقة الذي يصادف يوم الـ 25 فبراير من كل عام.. وعبّروا عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

تهنئة

وهنأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.. مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على ترجمة علاقات الأخوة بين الدولتين من خلال الترحيب بالضيوف الكويتيين ومنحهم الشعور بأنهم في وطنهم وبين أخوتهم.. متمنياً لهم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

وشارك موظفو إقامة دبي الأشقاء الكويتيين القادمين عبر المطار فرحتهم بهذه الذكرى الوطنية الغالية من خلال تقديم الحلويات والهدايا الرمزية التي تعبّر عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.