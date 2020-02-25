1730 شركة ووكالة وعلامة تجارية كويتية في الدولة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية مع دولة الكويت الشقيقة، وتشير بوابة دولة الإمارات للمعلومات التجارية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على أن 1730 شركة ووكالة وعلامة تجارية كويتية توجد في الإمارات، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت نما بنسبة 55% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتلامس 40 مليار درهم (39.4 مليار درهم) مقابل 24.4 مليار درهم لعام 2017 بزيادة مقدارها 13.9 مليار درهم.

وارتفعت مساهمة تجارة إعادة التصدير بين البلدين لتستحوذ على 52% من إجمالي التجارة بينهما وبمقدار 20.4 مليار درهم بينما تقاسمت الواردات والصادرات غير النفطية النسبة المتبقية بمقدار 8.5 مليارات و10.5 مليارات درهم على التوالي لعام 2018.

واستحوذت التجارة المباشرة بين البلدين على 57% من إجمالي التجارة بنحو 22.3 مليار درهم، فيما استحوذت تجارة المناطق الحرة على 43% بقيمة 16.9%.

سلع

وتتصدر صادرات الإمارات غير النفطية للكويت الحلي والمجوهرات والذهب والحصى وسيارات الركوب، بينما تتمثل أبرز سلع الواردات في زيوت النفط والكوك وبوليمرات الإثيلين والحلي والمجوهرات، وتشمل سلع إعادة التصدير أجهزة الهواتف والحلي والمجوهرات والذهب وسيارات نقل البضائع.

11 قطاعاً

ووفقاً للبوابة بلغت الاستثمارات الكويتية في الإمارات نحو 13 مليار درهم، تنتشر الشركات والعلامات التجارية في 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التعدين واستغلال المحاجر، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

وتستثمر في الكويت 16 شركة إماراتية، تشمل أسمنت الاتحاد، الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أبراج كابيتال، شركة أبو ظبي للاستثمار، أرابتك القابضة، بنك أبوظبي الأول، شركة داماس، داماك العقارية، دانه غاز، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، روتانا للفنادق، صحارى للاتصالات، مجموعة أبراج، مجموعة شرف، مجموعة ماجد الفطيم، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وتشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية في الكويت قطاعات صناعة الكابلات، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، تجارة الجملة والتجزئة، التنقيب عن النفط والغاز، وغيرها.

اتفاقيات

وشهد عاما 2019 و2020 توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدولتين أولهما توقيع الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بهدف تعزيز إطار عمل التعاون بين الدولتين في قطاع الطيران المدني، كما وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مجلس الأعمال الكويتي، بهدف تزويد موظفي المجلس ببطاقة «إسعاد»، التي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا يقدمها القطاعان العام والخاص لحملة البطاقة بنسب مختلفة.

وفي نهاية ديسمبر 2019 وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث يمكن لضيوف الشركتين الحجز على وجهات محددة.

إكسبو

وأعلنت الكويت خلال شهر يناير 2020 عن مشاركة قوية في إكسبو 2020 دبي بجناح هو الأضخم مقارنة مع مشاركاتها الخمس السابقة في معارض إكسبو الدولية، ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة ويحمل شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة»، ويتميز بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى، والذي يعكس رؤية دولة الكويت للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية ومناخها ومواردها ومهارات شعبها الواسعة.