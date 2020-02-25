البواردي يستقبل قائد التحالف الإسلامي العسكري

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، في مكتبه بمعرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، الفريق أول رحيل شريف، القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، واللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع.

وتم خلال اللقاء استعراض استراتيجية التحالف وآليات وأطر عمله في تنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب، بما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، فرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي.

وتم خلال اللقاء، الذي جرى بحضور مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وشهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع لدولة الإمارات ووزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا بشأن التعاون في مجال الدفاع.