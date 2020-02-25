624.9 مليون درهم صفقات المعرضين خلال يومين

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن وصول مجموع صفقات معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» خلال يومين إلى 624 مليوناً و962 ألفاً و659 درهماً، منذ انطلاق المعرضين، حيث تم توقيع 7 صفقات جديدة أمس مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 468 مليون درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس ضمن فعاليات المعرضين بمركز أبوظبي للمعارض.

94 %

وكشف العميد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرضي يومكس وسيمتكس 2020 «أن إجمالي صفقات العقود الخارجية في اليوم الثاني وصل إلى 25,821,190 درهماً، فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 443,049,964 درهماً والتي تمثل ما نسبته 94% من إجمالي صفقات اليوم الثاني».

وأكد الذهلي أنه تم التعاقد مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» لشراء نظام الطائرات المسيرة بقيمة 180,426,908 دراهم، ولتزويد القوات المسلحة بمروحيات «كامكوبتر إس - 100» الجديدة بدون طيار بقيمة 234 مليون درهم.

وأضاف الذهلي أنه تم التعاقد مع شركة دينيل داينمكس (جنوب أفريقيا) لشراء طائرة مسيرة بقيمة 25,821,190 درهماً والتعاقد مع شركة «إيرث» لشراء آليات مسيرة بقيمة 22,573,056 درهماً، كما تم التعاقد مع شركة الأوائل لشراء نظام محاكات تدريب على إطفاء الحرائق لصالح شرطة أبوظبي بقيمة 3.2 ملايين درهم.

ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركة آي أون تكنولوجي لشراء نظام محاكاة الكشف عن المتفجرات لصالح شرطة أبوظبي بقيمة 2.3 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة القدرة لتوريد 3 طائرات مسّيرة لغرض إطفاء الحرائق لصالح شرطة أبوظبي بقيمة 550 ألف درهم.

66 شركة

إلى ذلك، لفتت ابتكارات الشركات الوطنية المشاركة في المعرضين البالغ عددها 66 شركة، الأنظار إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الصناعة الوطنية العسكرية والمدنية. ودارت ابتكارات الشركات الوطنية حول ثلاث صناعات رئيسية وهي صناعة الطائرات بدون طيار «الدرون» وأنظمة التحكم عن بعد والروبوتات الاصطناعية.

واحتلت أجنحة كبريات الشركات الوطنية مثل إيدج التي تضم 26 شركة، واعتماد القابضة ومجموعة انترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي» مساحات كبيرة من المعرضين، حيث عرضت أحدث منتجاتها.

وفي جناح شركة أداسي، التي تعد إحدى شركات مجموعة إيدج كان أهم ابتكار تم تصنيعه في الإمارات هو الطائرة قرموشة «الصقر القصير»، إضافة إلى طائرة «كامكوبتر إس-100» الجديدة التي تم تصنيعها بمواصفات فريدة، وأداء موثوق، ونطاق تشغيل بعيد المدى.

وفي جناح مجموعة انترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي» وُجدت منتجات عديدة منها طائرات بدون طيار وطائرات هيلكوبتر وغيرها، وتتعاون المجموعة مع عدد من الشركات العالمية لتطوير أداء ومهارات المتدربين.