قائد القوات الجوية يلتقي عدداً من ضيوف المعرضين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، في مكتبه بمعرضي يومكس وسيمتكس 2020، كلاً على حدة، الفريق يازيد ارشاد قائد القوات المشتركة الماليزية، والفريق محمد صالح بن حاج عثمان قائد العمليات الجوية الماليزية، واللواء الركن أحمد لغليض مفتش سلاح الإشارة المغربي، واللواء تسانكو ايفانوف ستويكوف قائد القوات الجوية البلغاري، واللواء طيار ا.ح هشام محمد عادل رئيس أركان القوات الجوية المصرية، واللواء حميد بومعيزة قائد القوات الجوية الجزائري.

تم خلال اللقاءات.. بحث أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي لمعرض «يومكس» 2020، وما يوفره باعتباره منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات العالمية والعلمية في مجال الأنظمة غير المأهولة لمجموعة عالمية رائدة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية.