رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع الضيوف

المصدر: (أبوظبي - وام)

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس، في مكتبه بمعرضي يومكس وسيمتكس، كلاً على حدة، الفريق متقاعد برابوو سوبهانتو، وزير الدفاع الإندونيسي، والفريق أول آدم محمد، رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبي، واللواء طيار ركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذين يزورون البلاد حالياً لحضور فعاليات المعرضين.

وبحث رئيس أركان القوات المسلحة، خلال اللقاءات، علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة بتلك الدول والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها، إذ تبادل معهم وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي لمعرض «يومكس» 2020، وما يوفره كمنصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات العالمية والعلمية في مجال الأنظمة غير المأهولة لمجموعة عالمية رائدة من الشركات.