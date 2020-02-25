رؤساء تحرير الصحف المحلية يناقشون مستقبل العمل الإعلامي وتطوير المحتوى

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة خلال اجتماع تنسيقي حضر جانباً منه أمس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام.. سبل تعزيز التعاون المشترك من أجل تحقيق إعلام وطني هادف يواكب إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وفي بداية الاجتماع رحب معالي الدكتور سلطان الجابر بالحضور مثمناً جهودهم في سبيل تحقيق رؤية الدولة في إعلامٍ وطني هادف يساير إنجازاتها ويبرز النموذج الحضاري الريادي لها، مشيراً إلى حرص المجلس الوطني للإعلام على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الوطنية والقيادات الإعلامية في سبيل تحقيق تلك الرؤية.

ودعا معاليه إلى وضع الخطط والاستراتيجيات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز الأداء ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في القطاع واستشراف المستقبل والارتقاء بالمنظومة الإعلامية الوطنية لتعزيز دورها المتميز في الاستعداد للخمسين، مشيداً بالكوادر الوطنية من جيل الرواد وبالمواهب الشابة المبدعة من كتاب ومقدمين وإعلاميين وبالرسالة التي يؤدونها، منوهاً بأهمية دعم وتمكين أصحاب الكفاءات المتميزة وتوفير التدريب والتطوير اللازم لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

وقد ناقش الاجتماع الذي عقد في مقر صحيفة الاتحاد، الدور المهم الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية والمبادرات الصحفية التي تتماشى مع «عام الاستعداد للخمسين»، فيما استعرض المشاركون عدداً من الاقتراحات التي تستشرف مستقبل العمل الإعلامي محلياً، ولا سيما في ما يتعلق بتطوير المحتوى للصحف المحلية لضمان تعزيز انتشارها بما يخدم رسالتها الوطنية.

وبحث المشاركون آليات التنسيق بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب في ما بينها بما يعزز تطوير دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات وإبراز مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع جابر اللمكي القائم بأعمال مدير عام المجلس الوطني للإعلام، ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة «البيان»، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، ومحمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية»، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، ورائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الخليج» والدكتور عبدالرحمن الشميري رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وعبدالله رشيد مدير التحرير في صحيفة «جلف نيوز»، ومصطفى الزرعوني مدير تحرير صحيفة «خليج تايمز»، ومينا العريبي رئيس تحرير صحيفة «ذَا ناشونال»، وعبدالله عبدالكريم مدير إدارة التغطية الإعلامية في وكالة أنباء الإمارات.