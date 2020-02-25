«دار البر» تنفذ 24 مشروعاً إنسانياً في السنغال وغامبيا

المصدر: دبي- وام

بلغ عدد المشاريع الإنسانية والخيرية، التي تنفذها جمعية دار البر حالياً في السنغال وغامبيا 24 مشروعاً مولت من قبل المحسنين وأهل الخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وزار وفد من الجمعية جمهوريتي السنغال وغامبيا في مهمة عمل استغرقت 9 أيام هدفت إلى تعزيز العمل الخيري والمشاريع الإنسانية.

والتقى وفد الجمعية، الذي ضم عمران محمد عبد الله رئيس قطاع المشاريع الخيرية، وعبد الكريم جعفر الحسن مدير إدارة الأيتام وكفالة الأسر ممثلي هيئتين من شركاء الجمعية في البلدين.

وقال عمران محمد عبد الله:«إن الزيارة هدفت لمتابعة عمل المشاريع الإنسانية والتنموية والاطمئنان على الأيتام المكفولين من قبل الجمعية بالبلدين في إطار الخطة السنوية لقطاع المشاريع في «دار البر» الرامية للمتابعة الميدانية للمشاريع والتواصل المباشر مع القائمين عليها، واللقاء مع مسؤولي الهيئات من شركاء الجمعية في العالم لتبادل الآراء وتحسين الخدمات الخيرية لتلك المشاريع».

وأشار إلى أن رحلة العمل في السنغال وغامبيا تضمنت لقاء مع 160 من أيتام دار البر، الذين تكفلهم في البلدين والاجتماع بهم والاطمئنان على أحوالهم وتوزيع هدايا عينية عليهم. كما التقى فريق «دار البر» بـ 200 يتيم في دور الأيتام الأخرى وحث الهيئات المعنية على الاعتناء بشؤونهم، كما زار 3 من أسر الأيتام في منازلهم للوقوف على أوضاعهم، والتأكد من استلامهم للمستحقات المالية الخاصة بهم.