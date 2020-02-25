خيرية محمد بن راشد تدشن حملة الأطراف الصناعية في مصر

المصدر: القاهرة ـ وام

دشنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية حملة الأطراف الصناعية في جمهورية مصر العربية، شملت محافظات القاهرة والشرقية وقنا، تم خلالها توزيع مئات الأطراف السفلية وأجهزة الشلل والكراسي الكهربائية والمتحركة والعكاكيز والمشايات للمستحقين ممن فقدوا أطرافهم في الحوادث أو نتيجة الإصابات وكذلك المصابين بشلل الأطفال.

ومن المتوقع أن تجوب المؤسسة باقي المحافظات المصرية بحثاً عن المحتاجين ومساعدتهم.

صرح بذلك الدكتور صلاح الجعفراوي، ممثل المؤسسة في مصر، وقال إن المؤسسة داعم رئيسي للعمل الخيري في مصر، وتقوم بتنفيذ العديد من الحملات على مدار العام، تبدأ بالعام الدراسي، حيث يتم توزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية، ثم حملة التدفئة، ويتم فيها توزيع الأغطية وبناء الأسقف للمنازل، وأيضاً حملة إفطار صائم في رمضان، ويتم خلالها توزيع السلال الغذائية بحلول شهر رمضان المبارك، تليها كسوة العيد، وحملة توزيع اللحوم. وأضاف: كما تقوم المؤسسة بتنفيذ آلاف المشروعات التشغيلية والتنموية الصغيرة، التي تعين أرباب الأسر على متطلبات الحياة.