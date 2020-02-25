وفد إماراتي يزور نقابة الصحفيين المصريين

المصدر: (القاهرة - البيان)

زار وفد جمعية الصحفيين الإماراتية برئاسة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة على هامش مشاركته في اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم ولجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة يومي 22 و23 فبراير الجاري، بحضور عبدالرحمن نقي البستكى أمين السر العام للجمعية.

وخلال اللقاء أشاد نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتشييد مركز التدريب والدورين السابع والثامن بالنقابة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة في المجال الإذاعي والتليفزيوني والصحفي.

وقال محمد الحمادي إن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة دليل على اهتمام وتقدير سموه لدور الإعلام والإعلاميين كما يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر في قلب سموه وقلب كل إماراتي.

وأضاف الحمادي إن اللقاء تناول خطة العمل بين الجمعية والنقابة المصرية خلال الفترة القادمة وخاصة في مجال تدريب وتطوير أداء الصحفيين والإعلاميين في مجال عملهم وخاصة في ما يخص الإعلام والمحتوى الرقمي وطرق ووسائل الصحافة والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي.