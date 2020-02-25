«خيرية سعود المعلا» تطلق «حفظ النعمة»

المصدر: (أم القيوين - وام)

أطلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية مشروع «حفظ النعمة» لتسلّم وإعادة توزيع الطعام الفائض من كل المناسبات التي تقام في إمارة أم القيوين.

وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة: «إن مشروع «حفظ النعمة» تم إطلاقه بمساهمة من المحسنين عن طريق مشروع «درهم بر الوالدين» حيث يتم استقطاع درهم واحد يومياً من رصيد المتبرعين ليصل بشكل مباشر إلى حساب المؤسسة للمساهمة في دعم المشاريع الخيرية التي تتبناها وتقديم المساعدات لمستحقيها».

وأكد راشد الحمر حرص المؤسسة على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في المجالين الخيري والإنساني وتضافر الجهود للارتقاء بما يخدم الصالح العام ومواكبة المستجدات بما له من انعكاسات إيجابية على الصعيدين الإنساني والاجتماعي وتسخير كل الإمكانات المساهمة في تخفيف المعاناة عن المحتاجين ورسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد وتوفير الحياة الكريمة لهم.