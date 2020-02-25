البنك الدولي: الإمارات مركز مرموق للتعليم والبحث

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر البنك الدولي أن الإمارات باتت واحدة من الدول التي نجحت أخيراً في ترسيخ مكانتها كمركز مرموق للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدر البنك تقريراً حديثاً عن التعليم في منطقة جنوب آسيا بعنوان «الجاهزية للتعلم: قبل المدرسة، أثناء المدرسة، وبعدها في جنوب آسيا».

وتطرق التعليم إلى الدول التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تأسيس أسمائها كمراكز مرموقة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحظى بسمعة طيبة وصيت منتشر في هذين المجالين، سواءً داخل نطاقها الإقليمي، أو فيما يتجاوزه.

وأكد التقرير أن الإمارات صارت واحدة من هذه المراكز. وأضاف أن ثمة دولاً أخرى تشترك مع الإمارات في هذه السمعة، ومنها الصين وسنغافورة، إلى جانب إقليم هونغ كونغ.

وأوضح التقرير أن الإمارات أتاحت فرص التمتع بتعليم متميز وراقٍ للعديد من أبناء الجاليات المنتمية إلى منطقة جنوب آسيا وشبه القارة الهندية والمقيمين على أرضها، ومنهم المنتمون إلى الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا، ونيبال.