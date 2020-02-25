انطلاق فعاليات الدورة 2 من ملتقى «ركائز»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى ركائز، الذي يقام تحت شعار «قيم أصيلة».

ويهدف الملتقى - الذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم - إلى تعميق قيم المجتمع الأصيلة التي تشمل قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة بين الطلبة، وتعزيز القدرة التنافسية الإيجابية بين المؤسسات التعليمية، إضافة إلى إبراز المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تعزز القيم والسلوكيات الإيجابية.