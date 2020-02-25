حمدان بن راشد يحضر زفاف 107 من موظفي وموظفات «كهرباء دبي» المواطنين

المصدر: دبي ـ البيان

برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، ودعمها للاستقرار الأسري، من أجل مجتمع إماراتي متلاحم ومحافظ على هويته الوطنية وأصالته، زفّت هيئة كهرباء ومياه دبي 107 من موظفيها وموظفاتها المواطنين، في أجواء من السعادة والبهجة، وذلك في العرس الجماعي الثاني عشر «أنوار دبي»، الذي نظم في مركز دبي التجاري العالمي. ووصل عدد الموظفين والموظفات الذين احتفت بهم هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن أعراسها الجماعية «أنوار دبي»، إلى 616، وذلك منذ البدء بهذه الأعراس عام 2007.

وكان في استقبال سموه، معالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهلال خلفان بن ظاهر عضو مجلس الإدارة، ومديرو الدوائر وكبار الشخصيات.

وحضر حفل العرس الجماعي، معالي سعيد الكندي، وداود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وأحمد الشعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وعبد الله المانع، وأحمد سالم الموسى، وكبار مسؤولي الهيئة وموظفيها، وحشد من أهالي العرسان.

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، على رعاية سموه الكريمة للعرس الجماعي 12، لموظفي وموظفات الهيئة، تحت عنوان «أنوار دبي».

تعاضد

وأضاف معالي الطاير: «نحرص منذ عام 2007، على إقامة العرس الجماعي «أنوار دبي»، لتيسير أمور الشباب المواطن المقبل على الزواج، بما يدعم قيم التعاضد بين أبناء الوطن، وإرساء المفاهيم النبيلة للمجتمع الإماراتي. كما نلتزم بتعزيز مكانة الإمارات، كنموذج يحتذى للسعادة والإيجابية.

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: «تحرص القيادة العليا في الهيئة، على تقديم كافة أشكال الدعم لكوادرنا المواطنة».