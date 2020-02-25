محمد بن زايد: قيمة التكنولوجيا في قدرتها على تغيير حياة البشر للأفضل

المصدر: أبوظبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينات نشرها عبر حسابه في تويتر: «زرت معرضي «يومكس وسيمتكس 2020»، تطورات نوعية شهدتها التقنيات والأنظمة المعروضة في أجنحتهما، البحوث والابتكار والتطوير عصب الصناعات المتقدمة، والإمارات ضمن استراتيجيتها في استشراف المستقبل تستثمر في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بما يخدم تقدم الإنسان ورفاهيته».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز موقعها في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبلها وتوجيهها إلى خدمة الإنسان وتقدمه ورفاهيته وتؤمن بأن قيمة التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تغيير حياة البشر إلى الأفضل، وأن مسؤوليتنا أن نجعل من التكنولوجيا جسراً للبناء والتقدم والأمن والاستقرار للجميع».

دور

وأضاف سموه: إن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» يجسدان دور دولة الإمارات المهم في توفير المنصات العالمية الفاعلة للحوار حول القطاعات الحيوية التي تهم حاضر العالم ومستقبله، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة والنوعية فيهما والتي تتزايد بشكل ملحوظ بين كل دورة وأخرى تجسد الثقة العالمية الكبيرة بقدرة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية في المجالات المختلفة وسياساتها الداعمة لكل ما يحقق التنمية والاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح سموه «أن التكنولوجيا الخاصة بالأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة تشهد تطوراً كبيراً ودولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مواكبة هذا التطور في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر دخلها وبناء اقتصاد المعرفة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا في مجال التنمية».

وقام سموه بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية والعالمية المشاركة وتعرف على أحدث التكنولوجيات المعروضة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وتبادل سموه الحديث مع العارضين وأصحاب الشركات والمسؤولين والخبراء المشاركين حول آخر التطورات في التقنيات الحديثة.

وتمنى سموه للمشاركين في المعرضين التوفيق والنجاح وبناء شراكات فاعلة تعود بالخير على الجميع. ورافق سموه خلال الجولة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.