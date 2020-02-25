محمد بن زايد يبحث ورئيس الأركان الجزائري علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالإنابة الذي يزور البلاد لحضور فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» اللذين يستضيفهما مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واستعرض سموه واللواء سعيد شنقريحة خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما استعرضا مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.