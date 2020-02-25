113 اقتراحاً لموظفي كهرباء الشارقة بكلباء

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن جلسات التطوير واستقطاب الأفكار المبتكرة والإبداعية مستمرة في كل الإدارات لتنفيذ مشروعات التطوير في جميع مجالات العمل في كل المناطق بإمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز وتدعيم الدور الإبداعي والابتكاري في المجالات كافة، وتضافر جهود الجميع، ووفق استراتيجية وبرنامج عمل محدد.

جاء ذلك خلال جلسة التطوير السادسة التي نظمتها الهيئة في مدينة كلباء على الكورنيش، بحضور الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وقدّم خلالها موظفو إدارة كلباء أكثر من 113 اقتراحاً وفكرة مبدعة، وتم تصنيفها ومناقشتها لتحويلها لخطط عمل تهدف إلى تطوير المشروعات ومواجهة التحديات، ووضع فرص تحسين مستوى الأداء بكلباء وتطوير الأهداف الاستراتيجية.

وأشار الليم إلى أن الهيئة تعتمد في وضع وتنفيذ استراتيجيتها على أصحاب العقول المتميزة والمبدعة.