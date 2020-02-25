ورشة لتعزيز الثقافة الأمنية للجالية الهندية

المصدر: (دبي - البيان)

نظّم قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية الهند، ورشة عمل لتعزيز نشر الثقافة الأمنية لأبناء الجالية الهندية، وذلك في نادي الضباط، بحضور العقيد طارق سلطان هلال السويدي، نائب مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، والعقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي، وعدد من الضباط، وممثلين عن القنصلية الهندية، وما يزيد على 257 من أبناء جاليتها.

وأكد العقيد طارق السويدي أن تنظيم الورشة يأتي بإشراف من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والمتابعة المستمرة من العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بهدف تعزيز التواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة القنصليات والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة دبي.