9 ورش في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مارس المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

تشهد فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي تقام يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 9 ورش عمل منها 4 ورش تقدم ضمن مبادرة «برنامج الاتصال» وهي، «الابتكار في مجال الاتصال الحكومي»، و«تحليل بيانات بحوث الاتصال» و«إعداد وتنفيذ المبادرات الحكومية» و«التحقق من المعلومات والكشف عن الأخبار الكاذبة»، و3 ورش مقدمة لموظفي الاتصال الحكومي والجهات الإعلامية، وورشتان مخصصتان للصحفيين والمصورين الصحفيين بإدارة مؤسسة إنكس الإعلامية.

وينظم المنتدى، المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 شخصية من مسؤولين حكوميين كبار، ونخبة من المفكرين والخبراء في مجال الاتصال من 16 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 57 فعالية من خلال أربعة محاور تتناولها الدورة الجديدة من المنتدى وتشمل، ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

وتستهدف ورشة «الابتكار في مجال الاتصال الحكومي»، التي تقدمها الدكتورة شيرين علي موسى، عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة عجمان، تطوير مهارات المشاركين في ابتكار برامج وأنشطة اتصالية حكومية متميزة، وفي ابتكار رسائل اتصالية حكومية مؤثرة.

بحوث الاتصال

وتعرف ورشة «تحليل بيانات بحوث الاتصال» المشاركين بأساليب تحليل بيانات ودراسات واستطلاعات الرأي الحكومية، وإكسابهم مهارات التعامل مع البرامج الإحصائية في مجال تحليل البيانات، ويقدم الورشة الدكتور أحمد فاروق رضوان، عضو هيئة التدريس في قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال، جامعة الشارقة.

وتستهدف ورشة «إعداد وتنفيذ المبادرات الحكومية» تعريف المشاركين بطبيعة المبادرات الحكومية والترويج لها، وتطوير مهاراتهم في إعداد وتنفيذ مبادرات حكومية في مجال الاستدامة، ويقدم الورشة الدكتور عصام نصر سليم، عميد كلية الاتصال بالإنابة، جامعة الشارقة، والأستاذ بكلية الإعلام في جامعة القاهرة.

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يطرح المنتدى، ثلاث جلسات وورش تدريبية مقدمة لموظفي الاتصال الحكومي والجهات الإعلامية وهي، «كنوز الاتصال في أكوام البيانات» و«التسويق الاجتماعي: ممارسات عالمية»، وبرنامج «الظل الوظيفي» المقدم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.