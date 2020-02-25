«الاتحادية للموارد البشرية» تنقل المعرفة لـ3 وفود دولية

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت ثلاثة وفود رسمية من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية كازاخستان بالجهود اللافتة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على صعيد اقتراح وإطلاق سياسات وتشريعات ومبادرات الموارد البشرية التي من شأنها رفع كفاءة موظفي الحكومة الاتحادية وتطوير قدراتهم وزيادة إنتاجيتهم، بما يسهم في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة، ورؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

واطلعت الوفود خلال زيارتها الهيئة أخيراً على تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وتنمية رأس مالها البشرية وتمكينه، وأفضل الممارسات التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، لجهة خلق بيئة عمل جاذبة لأصحاب المهارات والمواهب والكفاءات.

مثّل الوفد السعودي وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، والوفد الكويتي جاء ممثلاً عن المركز الوطني لتطوير التعليم في دولة الكويت، ومثّل جمهورية كازاخستان وفد من وكالة الخدمة المدنية.

ورحب الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، المدير العام للهيئة بالوفود الزائرة، مؤكداً أن هذه الزيارات الدولية تعكس المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتطوير وتطبيق منظومة إلكترونية ذكية متكاملة لإدارة وتنمية رأس المال البشري، كما تعكس حرص دول المنطقة على الاستفادة من تجربة الإمارات العريقة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باتت مقصداً ومرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات من داخل الدولة وخارجها في مجال تطبيق سياسات وتشريعات وأنظمة وحلول الموارد البشرية المتطورة، لافتاً إلى أنها نقلت المعرفة خلال العام الماضي لـ36 وفداً من داخل الدولة وخارجها.