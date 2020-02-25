مريم المهيري تفتتح «أسبوع الأغذية والزراعة 2020» بجامعة الإمارات

المصدر: العين - وام

افتتحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، بحضور معالي سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، فعاليات أسبوع كلية الأغذية والزراعة 2020 الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة 24-26 فبراير الجاري، بهدف تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لعلوم الغذاء والزراعة، والتغذية والصحة، وعلوم الأغذية، وعلوم الثروة الحيوانية والسمكية، والبستنة، وإدارة الأعمال الزراعية، والطب البيطري بالدولة.

أنشطة

واطلعت معالي مريم المهيري، من خلال الجولة في معرض الأغذية والزراعة، على مختلف الأنشطة والمنتجات والتكنولوجيا والمشاريع العلمية والبحثية والابتكارات الطلابية في الكلية من مختلف الأقسام، كما شملت الجولة عرضاً مسرحياً وتقديم لوحة فنية عن الحفاظ على البيئة بعنوان «الأشجار»، قدمها طلبة روضة ومدرسة نعمة بمدينة العين، كما قدمت الشركات والمؤسسات والجهات المشاركة العديد من المنتجات والخدمات المتعلقة بالزراعة والحيوان والسلامة الغذائية، إضافة إلى إطلاع الزوار على طرق الرعاية الأولية للنباتات وكيفية الزراعة بدون تربة، والبستنة الذكية.

وأشار الدكتور بهانو شاودري، عميد كلية الأغذية والزراعة، إلى أن إقامة هذا الأسبوع سنوياً تسلط الضوء على أهمية دور الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تعزيز الأمن الغذائي ونقل المعرفة وعرض أفضل الممارسات والتقنيات لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات لتعزيز الجهود في المجتمع، والتعريف بأهمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية.