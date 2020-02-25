التحاق المجموعة الأولى من المواطنين بـ«البوابة الوطنية للتدريب»

المصدر: أبوظبي - البيان

التحقت المجموعة الأولى من المواطنين والمواطنات في ثلاثة مسارات تدريبية ضمن برنامج التدريب الوطني لدعم وتأهيل القدرات والمهارات للمواطنين عبر «البوابة الوطنية للتدريب» والتي جاء إطلاقها في إطار اتفاق تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا بهدف تأهيل 18 ألف مواطن خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بما يمثل استجابة لقرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء.

ويستهدف البرنامج تمكين المواطنين المستهدفين من مواكبة متطلبات سوق العمل واحتياجاته الوظيفية في قطاعات مستهدفة، حيث توفر «البوابة الوطنية للتدريب» aetraining.ae مجموعة من البرامج التدريبية والدبلومات التخصصية والمهارية بما يتوافق مع متطلبات الوظائف وخاصة في القطاع الخاص.

دعم

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا: «إن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال رئاسته للجنة متابعة وتنفيذ رسائل الموسم الجديد وتوجيهاته المستمرة تشكل مرتكزاً رئيساً للجهود التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في تطبيق حزمة قرارات التوطين سواء من حيث تأهيل وتدريب المواطنين أو توفير الفرص الوظيفية لهم».

من جانبه، أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا «أن البوابة الوطنية للتدريب تمثل منصة لاستقطاب الكوادر الوطنية المستهدفة وتعرض لهم البرامج التدريبية المطروحة والتي تم اختيارها بعد دراسة لواقع سوق العمل واحتياجاته من المهارات وخاصة على مستوى القطاع الخاص.