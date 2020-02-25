مؤتمر طب العائلة بدبي يبحث الارتقاء بالرعاية الصحية الأولية

المصدر: دبي - وام

افتتح معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر الدولي لطب العائلة المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة في دبي، تحت شعار «سبيلك للتميز في الرعاية الصحية» الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المؤتمر - المتوقع أن يستقطب أكثر من 3,000 زائر ومشارك من المنطقة والعالم - إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والأبحاث والابتكارات التكنولوجية والعلمية في قطاع طب الأسرة والارتقاء بالرعاية الصحية الأولية.

ويتميز المؤتمر هذا العام بأجندة غنية تضم نحو 50 متحدثاً من المنطقة والعالم، ليشاركوا أفكارهم وآراءهم مجموعة من الموضوعات الملحة في مجال طب العائلة من خلال 38 جلسة علمية وورشتي عمل، إضافة إلى عرض أكثر من 50 ملصقاً علمياً عن آخر الأبحاث في هذا المجال.

احتياجات

وقال معالي القطامي إن طب العائلة يشمل كل احتياجات وأولويات الأفراد والأسر من الخدمات الطبية، وليس محصوراً في تقديم خدمات صحية آنية، فهو منظومة متكاملة للرعاية يتم الاعتماد عليها في الكشف المبكر عن الأمراض، ثم وضع الخطط والبرامج الوقائية والعلاجية لكل أسرة وكل أفراد المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة المؤتمر، أن الدورة السابعة تركز على أحدث التطورات في الرعاية الصحية من ناحية الابتكار وإدخال التطورات التكنولوجية في ممارسة طب العائلة.

وذكر الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي لطب العائلة، الرئيس الفخري للاتحاد العلمي العالمي لطب العائلة، أن المؤتمر منصة تجمع تحت سقف واحد الأطباء والخبراء والمختصين من العالم، لمناقشة التحديات في هذا المجال.