«إبداعات عربية» يبحث بناء مستقبل الأعمال والابتكار

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، انطلقت أمس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية» الذي يقام في الفترة ما بين 24-26 فبراير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار «بناء مستقبل الأعمال والابتكار: إنترنت الأشياء والمجتمعات» وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والقادة من مختلف أرجاء العالم.

وحضر حفل الافتتاح ضيف الشرف الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني في مصر، والسفير أشرف الديب، القنصل العام المصري بدبي، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور عبد السلام المدني رئيس إندكس القابضة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمتحدثين والخبراء من المنطقة والعالم.

وكشف الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية لـ«البيان»، على هامش المؤتمر، عن أن هناك مباحثات جارية في الوقت الحالي مع وزارة التربية الإماراتية حول خطة تطوير التعليم وفتح المجال أمام المشاركة العربية في محتوى بنك المعرفة المصري لاسيما وأنه تجمعنا لغة واحدة وثقافة مشتركة ومصير واحد، علاوة على استثمار الخبرة الموحدة لنظام الامتحانات الالكترونية بين الدول العربية.

وأضاف أنه جرى خلال زيارة معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم لجمهورية مصر خلال الشهر الجاري، عدة مناقشات حول اشتراك دولة الإمارات وبعض دول الخليج في خطة التطوير، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف هذه المباحثات خلال فترة زيارته للدولة للاتفاق على المشاريع المشتركة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة، بهدف تحقيق الحلم العربي الرامي إلى نظام تعليم عربي مشترك تجمعه رؤية واحدة.

179 عرضاً

ويتضمن مؤتمر إبداعات عربية لهذا العام 179 عرضاً من العروض الشفوية والملصقات العلمية، بالإضافة إلى 130 جلسة علمية و10 حلقات نقاشية و5 ورش عمل متخصصة، وتركز محاور الجلسات النقاشية وورش العمل والجلسات العلمية على أربعة محاور رئيسية وهي: «مستقبل العمل والترفيه» و«المدن الذكية» و«التعلم وجودة الحياة والثقة» و«الأخلاقيات والتكنولوجيا – إنترنت الأشياء».

من جانبه، أعرب الدكتور منصور العور، عن سعادته بافتتاح الدورة الثالثة عشرة من «إبداعات عربية»، الذي نجح على مدى السنوات القليلة الماضية في تقديم منصة استراتيجية محفزة على الابتكار والإبداع وداعمة لجهود غرس ثقافة ريادة الأعمال في العالم العربي، في ظل التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة.