محمد بن زايد يبحث العلاقات مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والوزير الفرنسي ــ خلال اللقاء ــ علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضور

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايـد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ولودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية.