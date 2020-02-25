مناقشة دور علم الأنساب في تعزيز الهوية العربية

المصدر: (أبوظبي - وام )

استضاف قصر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حلقة نقاشية بعنوان «تقدم علم الأنساب سمة الازدهار الحضاري والعلمي»، وذلك ضمن برنامج «موعد نقاش» الذي نظمته شركة أناسي للإعلام، بحضور عدد من الشيخات وخولة الملا أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتورة أنيسة فخرو الكاتبة والأديبة سفيرة المنظمة الأوروبية للسلام والنوايا الحسنة، ونخبة من السيدات المختصات والمهتمات بعلم الأنساب.

وناقشت المتحدثات خلال الحلقة دور علم الأنساب في تعزيز الهوية العربية، واستخدامه في بناء ركائز أساسية لبناء مجتمع متقدم وحضارة قوية.. مؤكدات أن علم الأنساب يعد من العلوم المهمة في المنطقة العربية وخاصة الخليج العربي قديماً وحديثاً، حيث ارتبطت الأنساب ببعض القبائل العربية والفتوحات الإسلامية.