الإعلان عن تشييد مسكن زايد 2071 في عجمان

المصدر: دبي - البيان

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الإعلان عن تشييد مسكن زايد 2071 أول مسكن مُبتكر ومُستدام يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة حسب نظام «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي والذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع شركة مصدر في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل ذكي ومتطور ومستدام، يخدم المواطنين ويوفر أرقى الخدمات ويؤمن الحياة الكريمة لهم ويلبي متطلبات المجتمع من المساكن العصرية المناسبة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبالاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة لهذه المشاريع المستقبلية والحيوية، بما يتماشى مع خططها التنموية المستدامة.

رؤية

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن مشروع مسكن زايد 2071 يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات 2021 في مجال التنمية المستدامة وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تُساهم في جودة حياة الأفراد وزيادة توليد الطاقة النظيفة في الدولة.

من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إنه سيتم البدء بمرحلة تشييد مسكن زايد 2071 خلال الربع الأول من العام الجاري بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الشركة الرائدة عالمياً في الطاقة المتجددة والتطوير وشركة أصول للاستشارات الهندسية.

وقال يوسف با صليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «نرحب بشراكتنا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال هذا المشروع الرائد الذي يبرز أهمية تسخير أحدث التقنيات في تشييد مبانٍ عمرانية تتمتع بمواصفات مستدامة عالية الجودة».