«طرق دبي» تُدرب 14 طالباً مواطناً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن الانتهاء من تدريب 14 طالباً مواطناً ممن يدرسون هندسة الكهرباء والميكانيكا في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وذلك في إطار برنامج «التدريب العملي» الذي أطلقته في عام 2008 بهدف إعداد وتأهيل مواطني الدولة على اكتساب الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: إنه تم تدريب 14 طالباً مواطناً من الملتحقين بالدراسة في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والذي يأتي في إطار برنامج «التدريب العملي» الرامي إلى صقل مهارات أبناء وبنات الدولة ممن يدرسون في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وتزويدهم بالخبرة العملية الميدانية والنظرية.

موضحاً أن خريجي البرنامج تدربوا في مؤسسة القطارات ومؤسسة المرور والطرق ومؤسسة المواصلات العامة، ونالوا شهادات معتمدة من الهيئة، وأن حاملي هذه الشهادات لهم الأولوية حال احتياج الهيئة لتعيين عناصر مواطِنة ضمن كوادرها الوظيفية.