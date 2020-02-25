«بريد الإمارات» يطلق مسابقة دولية لكتابة الرسائل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «بريد الإمارات» عن بدء استقبال طلبات المشاركة للدورة الـ49 للمسابقة الدولية لكتابة الرسائل للشباب التابعة للاتحاد البريدي العالمي والموجهة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة، حيث إن عنوان هذا العام «اكتب رسالة إلى شخص بالغ تحدثه فيها عن العالم الذي نعيش فيه حالياً».

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الشباب وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم بوضوح، والنهوض بأهمية الكتابة والاستمتاع بها فضلاً عن تعزيز علاقات الصداقة الدولية التي تشكل إحدى المهام الأساسية التي يضطلع بها الاتحاد البريدي العالمي.

وقال يوسف محمد صديق الخاجة المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في بريد الإمارات إن أهمية المسابقة تنطوي على نشر الوعي بين شريحة طلاب المدارس بأهمية رسائل البريد، وتعزيز مهاراتهم الفكرية بشكل يمكّنهم من توسيع آفاقهم المعرفية وتحفيز روح الإبداع لديهم في تحرير وكتابة الرسائل، ولفت انتباه الأجيال الجديدة من أبنائنا إلى الأساليب المتبعة في كتابة الرسائل وتعريفهم بها.. وانطلاقاً من دور بريد الإمارات الرائد في دعم المبدعين والموهوبين وتشجيعهم على إطلاق إبداعاتهم.