«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون التعاونيات

المصدر: (دبي - البيان )

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، الذي يتكون من (98) مادة، وذلك بحضور ممثلي كل من: وزارة الاقتصاد، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وأكد سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى معالجة الوضع القائم للتعاونيات وخصوصاً التعاونيات الاستهلاكية، موضحاً أن هذه التعاونيات لديها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم فيه بأكثر من 6 مليارات درهم، منوهاً بأن هذا القانون سيراعي حقوق كافة المساهمين في الجمعيات التعاونية.