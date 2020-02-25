70 ألف مستفيد من مهرجان «المرح للصحة واللياقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020 والذي عقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وبتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني واستمر على مدار شهر كامل.

وشهد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ختام المرحلة السادسة والأخيرة من فعاليات المهرجان التي أقيمت في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين وحظيت الفعالية بإقبال كبير.

فعاليات متنوعة

وقال مبارك سعيد الشامسي: إن أكثر من 70 ألف شخص استفادوا من الفعاليات المتنوعة التي تضمنتها الدورة التاسعة من المهرجان والتي استمرت مدة شهر كامل وتضمنت 6 مراحل في مختلف إمارات الدولة.

وأشار إلى أن نحو 40 ألفاً من أبناء المجتمع تفاعلوا مع المرحلة الأولى التي بدأت 22 يناير الماضي واستمرت مدة أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وشاركت فيها 53 مؤسسة حكومية وخاصة.شكر وتقدير

من جانبه أعرب علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» عن خالص الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين الذين عملوا مع «أبوظبي التقني» خلال هذه الدورة من المهرجان وخاصة وزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة.