بلدية الشارقة تنظم معرض «أيادٍ مبتكرة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّمت بلدية مدينة الشارقة، في مبناها الرئيس، صباح أمس، معرضاً للمشاريع الابتكارية والمشغولات الحرفية بعنوان «أيادٍ مبتكرة»، تم خلاله عرض العديد من المشاريع والمشغولات المتميزة التي أنجزها موظفون مبتكرون من البلدية باستخدام مواد معاد تدويرها، لتشكيل مجسمات وأشكال هندسية جميلة تعكس حرص البلدية على تعزيز ثقافة إعادة التدوير، والحفاظ على البيئة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وافتتح المعرض ثابت سالم الطريفي، المدير العام للبلدية، بحضور مساعدي المدير العام وعدد من مديري الإدارات والموظفين.

وفي هذا السياق، أكد ثابت سالم الطريفي أن الهدف من المعرض توفير بيئة عمل مستدامة ونشر الوعي بأهمية البيئة، إذ تولي البلدية اهتماماً كبيراً في المحافظة عليها والاستغلال الأمثل لمواردها، وخصوصاً المواد القابلة للتدوير، ليتم استغلالها بصورة إبداعية من قبل الموظفين، لترسيخ ثقافة الابتكار والاستفادة من المواد المستهلكة لتصبح قابلة للاستخدام في مختلف المجالات.