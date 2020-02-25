إطلاق جائزة أفضل المنشآت المطبِّقة للمعايير الأمنية بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلن عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق أول جائزة تعنى بتحديد أفضل المنشآت التي تطبق المعايير الأمنية على مستوى إمارة الشارقة، والتي سيتم تطبيقها في العام 2021، كما أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن نسبة الأمن والأمان في الإمارة بلغت 99 %، وأن مبادرة «الحي الآمن» التي أطلقتها شرطة الشارقة رفعت نسبة شعور المجتمع بالأمان، حيث تم خلالها إضاءة 80 برجاً وبناية في منطقة النهدة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الخامسة من ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2020 الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة صباح امس تحت شعار «الشارقة أمان واقتصاد مستدام»، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة والذي أكد على أهمية تضافر جهود المؤسسة الأمنية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

تعزيز

وأكد عبد الله سلطان العويس خلال فعاليات الملتقى حرص الغرفة على تنظيم الملتقى سنوياً بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لكي يبقى منصة متقدمة تجمع الجهات الحكومية في الإمارة لحشد الجهود والطاقات نحو تعزيز مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في الشارقة خاصة ودولة الإمارات بشكل عام، مشيراً إلى أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الأمن والاستقرار في ولوج عالم الحضارة والتطور من خلال سعيها إلى أن تكون واحدة من أفضل دول العالم في العام 2021.

حرص

من جانبه أكد اللواء سيف الزري الشامسي، أن هذا الملتقى غدى محطة سنوية بالغة الأهمية في التعرف على واقع الأمن ومتطلباته في كل القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية وغيرها من القطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وبناء رؤية وتوجهات القيادة العامة لشرطة الشارقة في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع.