546.9 مليون درهم خففتها شرطة دبي عن كاهل مالكي المركبات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

بلغت قيمة الأعباء المالية التي خففت بها شرطة دبي، عن كاهل مالكي المركبات في دبي، 546 مليوناً و970 ألفاً و930 درهماً، ضمن مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقت في شهر فبراير من العام الماضي. وأكد العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أنه تم برمجة الجانب الفني والتقني لآلية عمل النظام المعني بخصم المخالفات تلقائياً، وكيفية احتساب المدة، منوها بأن النظام يضمن الشفافية، ويحقق العدالة للسائقين المستفيدين من هذه التجربة.

نتائج

وأفاد العقيد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور القيادة العامة لشرطة دبي، بتمديد مبادرة «تسوية المخالفات المرورية» للعام الثاني على التوالي، اعتباراً من السادس من فبراير 2020، وذلك بعد النتائج المثمرة التي حققتها المبادرة في عامها الأول، وذلك بناء على توجيهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وقال ابن سويدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة دبي في مقر نادي دبي للصحافة أمس، بحضور العميد خالد الرزوقي، ومشعل جلفار مدير إدارة العمليات بالإنابة بمؤسسة دبي للإسعاف، وعائشة الكندي مدير مكتب إدارة حالات المرضى بمستشفى راشد، وعدد من ضباط شرطة دبي والصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، إن عدد المستفيدين بلغ 557 ألفاً و430 مستفيداً، بينهم 114 ألفاً و769 من الرجال، و444 ألفاً و661 من الإناث، ما خفف عليهم جميعاً أعباء مالية، وأن المبادرة خفضت التكاليف المرتبطة بالحوادث المرورية، بقيمة 610 ملايين و427 ألفاً و468 درهماً، وساهمت أيضاً في تجنب وقوع حوادث تؤدي إلى وفيات بنسبة 16 %، وانخفاض في وقوع إصابات بليغة بنسبة 38 %.

وتشمل مبادرة «تسوية المخالفات المرورية» جميع أنواع المخالفات المرتكبة في النطاق الجغرافي لإمارة دبي، حيث إن التزام السائق لـ 3 أشهر، أسقط من قيمة المخالفات ما نسبته 25 %، فيما الالتزام لـ 6 أشهر، يسقط من قيمة المخالفات 50 %، والالتزام لـ 9 أشهر، يسقط من قيمة المخالفات 75 %، فيما الالتزام لسنة، يسقط من قيمة المخالفات 100 %.

حل

وأكد أن المبادرة ساهمت في حل مشكلة تراكم المخالفات على كثير من أصحاب المركبات، وتمكينهم من تأمينها وتجديد تراخيصها، وكذلك ساهمت في تحفيز السائقين على الالتزام بقواعد وقانون السير والمرور. وتابع: إن هذه المبادرة، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأضاف أن المبادرة تشمل جميع أنواع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة دبي فقط، شريطة التزام السائق بقانون السير والمرور، وعدم ارتكابه لمخالفات أخرى طوال العام، بدءاً من إعلان المبادرة، بحيث يتم خصم قيمة المخالفات المرورية بنسب محددة، وبحسب التزام السائق، وعدم ارتكابه للمخالفات. ومن جانبه، قال مشعل جلفار، إن مبادرة تسوية المخالفات، ساهمت بشكل كبير في تقليل الحوادث والوفيات، وهو ما كشفت عنه نتائج الدراسات الخاصة بالمبادرة، وهذا مؤشر إيجابي لدينا في مؤسسة دبي للإسعاف.

تراكم

عندما غادر (إ. ز) الدولة عام 2010، تاركاً سيارته، لم يكن يتوقع أن تتراكم عليه مخالفات بقيمة 60 ألف درهم، حيث عاد مجدداً للإقامة في الإمارات، إلا أنه لم يجد سيارته التي سرقت، وفوجئ بتراكم مخالفات مرورية لإمارة دبي، بقيمة 60 ألف درهم، حيث قام بتحرير محضر سرقة في مركز الشرطة، وتوجه به إلى مرور دبي، التي قامت بالتحقق من الأمر، واتضح فعلياً أن السيارة مصيرها مجهول، فقامت بإبلاغه بإسقاط تلك المخالفات عنه.

فوجئت المواطنة أميرة إسماعيل، ربة بيت، باتصال من شرطة دبي، يخبرها بإعفائها من مخالفات مرورية بقيمة 150 ألف درهم، تراكمت على سيارتين تمتلكهما خلال عامين، وذلك ضمن مبادرة تسوية المخالفات المرورية، التي أطلقتها شرطة دبي العام الماضي، وأعلنت عن استمرارها في المرحلة الثانية، اعتباراً من السادس من فبراير الجاري، لمدة عام قابل للتمديد.

وأفاد العقيد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن هناك شخصين استفادا من المبادرة بالحصول على خصم بلغ 100 % من قيمة المخالفات المرورية، أي إعفاؤه من كافة المخالفات، لافتاً إلى أن هذا الأمر أحد أهم مقومات نجاح المبادرة.

وقالت أميرة لـ «البيان»، إنها فوجئت باتصال من شرطة دبي، يخبرها أنه تم إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على السيارتين التي تمتلكهما، بسبب الالتزام المروري لمدة عام كامل، منذ إعلان مبادرة تسوية المخالفات، والبالغ قيمتها 150 ألف درهم، حيث لم تتمكن بسبب المخالفات من تجديد ملكية السيارتين منذ عامين، ولفتت إلى أن كل كلمات الشكر لا تكفي شرطة دبي، على جهودهم.