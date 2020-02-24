حميد النعيمي يشهد حفل تخريج الفوج الأول من دفعة 2020 في جامعة عجمان

المصدر: وام

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان بالنهضة والتطوير المستمرين في مسيرة التعليم والتي قطعت شوطا كبيرا للوصول لكل مواطن ومقيم وأصبحت دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم مناهج جامعية عالية المستوى في جامعاتها وحققت كذلك الكثير من الإنجازات في شتى الميادين .

‪ وأرجع سموه الفضل في ذلك كله لمسيرة النهضة الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الذين يولون اهتماما منقطع النظير ويبذلون كل غال ونفيس من أجل توفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه وازدهاره.‬ جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة الـ 29 من خريجي جامعة عجمان تحت شعار " عام 2020 " والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض.

ويتزامن تخريج هذه الدفعة مع إعلان القيادة الرشيدة لعام 2020 "عام الاستعداد للخمسين" والذي سيشهد تدشين أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة.

ويضم هذا الفوج 437 خريجا وخريجة في مختلف البرامج الأكاديمية ضمن درجتي البكالوريوس والماجستير منهم 168 طالبا تم تخريجهم اليوم وينحدروا من 32 جنسية لينضموا إلى أكثر من 38 ألف خريج وخريجة من جامعة عجمان منذ نشأتها قبل 32 عاما.

حضر مراسم حفل التخريج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم و اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك و عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة و رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

‪ ‬ وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن جامعة عجمان تعد واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية والفكرية والمعرفية والإبداعية ليس في إمارة عجمان أو الإمارات فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والعربي وتسعى دائما للتميز والحضور الفعال في كافة المناسبات الداخلية والخارجية ولها علاقات متميزة على كافة الأصعدة وهي جامعة متجددة دائما سواء على صعيد اعتماد كليات جديدة والمناهج الحديثة التي تزخر بها تخصصاتها أو من خلال التحديث المستمر لبيئة الجامعة التعليمية التي وضعتها في مصاف الجامعات ذات المكانة المرموقة والتي أدت إلى استقطاب نخب مميزة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة في دور جامعة عجمان في استنهاض روح التعلم لدى أبنائها ومواكبة تطورات مسيرة المعرفة ..مؤكدا أن الجامعة تعتبر نموذجا رائدا ومتقدما على مستوى الجامعات والأفراد والمجتمع وستظل مركز إشعاع أكاديمي وفكري بما تقوم به من دور رائد في مختلف أنشطة ومؤسسات المجتمع.

وثمن سموه جهود مجلس الأمناء والإدارة والهيئة التدريسية للجامعة الذين عملوا بإخلاص وتفان للوصول بالمشاريع التعليمية والإنشائية إلى مستوى يليق بالجامعة وما حققته من إنجازات ومكانة علمية وأكاديمية مرموقة.

وهنأ سموه أبناءه الخريجين متمنيا لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح داعيا أبناءه الذين سيدخلون سوق العمل من الآن وقد تسلحوا بالعلم أن يضعوا هذا الوطن نصب أعينهم ويتفانوا في سبيله وأن يعملوا من أجله بجد واجتهاد حتى يظل شامخا بين الأمم قويا بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة.

وتوجه صاحب السمو حاكم عجمان بأطيب التهاني إلى آباء وأمهات الخريجين على صبرهم الجميل وعطائهم الكبير حيث كانوا لأبنائهم العين الساهرة واليد الحانية حتى حققوا هذا الإنجاز والذي سيكون مصدر فخر لهم في حياتهم.

وكانت مراسم حفل التخريج قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الاحتفال مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل كلمة كمتحدث رئيسي أكد خلالها أن قيادة دولة الإمارات سخرت الإمكانيات ووفرت فرص النجاح لأبنائها وكل من يقيم على أرضها مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت أرض الأحلام والفرص التي يقصدها الشباب والمواهب من كل مكان في العالم لتحقيق أحلامهم وطموحهم.

وأعرب عن سعادته بحضور حفل تخريج دفعة 2020 وعبر عن امتنانه للمشاركة في هذا اليوم الذي يخلد أجمل اللحظات المميزة والذي يتوج مسيرة أربعة أعوام من السهر والعمل والجد تخللتها نجاحات وتحديات جعلت منكم ما أنتم عليه اليوم .. كما قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي "التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم وتحقيق التنمية الشاملة في عدة مجالات".

وقال القرقاوي إن صناعة المستقبل تتطلب إعداد الكوادر البشرية وتمكينها من تحويل التحديات إلى فرص وإمكانات تدعم مسيرة التطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل في ابتكار حلول للتحديات تدعم إحداث تأثير إيجابي في حياة المجتمع.

وقدم معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ثلاث نصائح للخريجين، تمثلت في عدم الخوف من الفشل والاستفادة من تجاربه بوصفها أولى خطوات النجاح والعمل بشغف والتمسك بمنظومة ثابتة من المبادئ والقيم والإيمان بالأحلام والعمل بجد واجتهاد لتحقيقها.

وأثنى معاليه على ذوي الخريجين وجهودهم ودعمهم الدائم لأبنائهم لتحقيق النجاح في حياتهم الأكاديمية مشيراً إلى أنهم مثال يحتذى في التغلب على التحديات وصعوبات الحياة.

وأكد أن التحديات في مسيرة الحياة الشخصية والعملية متعددة لكن النجاح يكمن في كيفية مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص والتعلم منها وجعلها بداية لانطلاقة جديدة مشيراً إلى أن الإخفاق الحقيقي هو عدم المحاولة والخوف من المخاطرة.

واستعرض معاليه في كلمته مسيرة تطور التعليم منذ قبل الاتحاد وحتى يومنا هذا موضحا أن مسيرة الدراسة في الماضي كانت دون إمكانيات و دون أدوات و مكتبات ومن دون أي مصادر حديثة للتعليم ولكننا نعتبر محظوظين ..

لأننا كبرنا مع دولة الإمارات واستفدنا من التطورات التي قادها المؤسسون وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع إخوانه حكام الإمارات ودوره في قيادة وصناعة هذه الدولة .. فكانت النتيجة التي ترونها اليوم.

وأكد القرقاوي أن الامارات اليوم أصبحت تملك أكبر المدارس ..

وتحولنا من أربعين خريجا في بداية الاتحاد إلى عشرات الآلاف من الخريجين ومن عدم وجود جامعة إلى أكثر من ١١٤ جامعة وكلية على مستوى الدولة ..مشيرا إلى أن جامعة عجمان حققت مكانا رائدا باعتبارها جامعة وطنية للتأسيس والرؤية .. وتمكنت من ترك بصمة فاصلة على مدار 32 عاما بتوجيه من صاحب السمو حاكم عجمان.

وخاطب معاليه الخريجين قائلا : أنتم على وشك دخول محطة جديدة في حياتكم المهنية اعلموا أن العمل بشغف هو سر الإبداع وهو ما سيشكل الفارق بينكم وبين زملائكم فهو محفز مستمر للنمو والتطور ..مؤكداً أن على الخريجين التمسك بمبادئ ثابتة مثل حب الوطن والإخلاص والولاء والنزاهة وتحمل المسؤولية ومساعدة الغير.

وأضاف : أنتم اليوم صنّاع حياة.. وأثناء عملكم اليومي في صناعة الحياة لا تنسوا مبادئكم وقيمكم .. أهم مبدأ هو أننا وجدنا على هذه الأرض ليساعد بعضنا بعضا .. يساعد القادر الضعيف ويساعد الغني الفقير ..

ويساعد العالم الجاهل .. ويساعد الصغير الكبير .. نحن خلقنا لنرحم بعضنا بعضا .. رب العالمين إسمه الرحمن الرحيم وأكثرنا رحمة أقربنا لخالقنا ..

لا تنسوا مبدأ الرحمة في حياتكم ومسيرتكم في صنع الحياة.

وأكد أن تحقيق الأحلام مرتبط بوضع الأهداف في الحياة وتبني رؤية واضحة لكيفية تحقيقها، مشيرا إلى أن الأحلام مرتبطة بالفرص ..داعياً الخريجين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها الدولة في مختلف المجالات وتوظيفها في تحقيق أهدافهم.

كما ألقى الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة كلمة رفع من خلالها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس أمناء الجامعة أسمى آيات الشكر والامتنان على دعمه الكريم ولرعايته الدائمة للعلم والمعرفة والشباب وتحفيز الروح الإيجابية لديهم، مقدرا تقديرا عاليا الجهود الدؤوبة والدعم المستمر الذي يقدمه سموه ومتابعته الحثيثة لبرامج وخطط ومشاريع الجامعة ..كما وجّه جزيل الشكر لمجلس الأمناء وأَعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على كل ما قدموه من دعم وتشجيع وتحفيز للطلبة طوال مسيرتهم التعليمية.

وأكد الدكتور كريم الصغير أن ما حققه الخريجون من نجاح ما هو إلا نتاج رحلة طويلة من الدعم والتضحية من آبائهم وأمهاتهم على مدى سنوات عديدة .. داعيا الجميع للوقوف تحية وامتنانا لأولياء الامور ولكل من أسهم في دعمهم ووصولهم لهذه المحطة الهامة في حياتهم وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

كما دعا الخريجين إلى أن يفخروا بجامعتهم التي تعتبر اليوم من أفضل الجامعات على مستوى الدولة والمنطقة حيث وصلت إلى مصاف الجامعات المرموقة على مستوى العالم وتم تصنيفها مؤخرا ضمن أَفضل 800 جامعة في العالم ومن بين أفضل 150 جامعة تم تأسيسها خلال السنوات الخمسين الماضية على مستوى العالم حسب منظمة‪ /QS/ ‬العالمية لتصنيف الجامعات .. كما حصلت الجامعة على المرتبة الرابعة عالميا من حيث تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس والمرتبة السادسة في تعدد جنسيات الطلبة الدارسين فيها كما حصلت على العديد من الاعتمادات الدولية منها الإعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا ‪ABET‬ والاعتماد الأمريكي للتعليم الصيدلي ‪ACPE‬ في الولايات المتحدة الأمريكية والاعترافِ الدولي من الاتحادِ الدولي للمعماريين ‪UNESCO-UIA ‬ واعتماد دولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ‪ACCA‬ في بريطانيا.

وأوضح أن الجامعة تعتزم طرح برامج أخرى في العام الأكاديمي المقبل ومنها ماجستير الآداب في العلاقات العامة والاتصال المؤسسي وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي وبكالوريوس العلوم في تحليل البيانات.

وأشار الى قيام الجامعة بإنشاء 15 رابطة لخريجيها شملت بلدانا في أربع قارات مختلفة لتقديم التعلم المستمر وتعزيز المسيرة المهنية والمعرفية داعيا الجميع للانضمام إلى رابطة خريجي جامعة عجمان الذي فاق عددهم 38 ألف طالب من 101 جنسية مختلفة.

وخاطب الدكتور الصغير الخريجين فقال : إن ما زودتكم به جامعة عجمان من مهارات ومعارف راسخة ضمن بيئة تقوم على التميز والابتكار والنزاهة والمسؤولية المجتمعية سوف تساعدكم على النجاح في مسيرتكم المهنية والتطوعية والشخصية ولعب دور فاعل في الرحلة التنموية الرائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية في دولة الإمارات فأبرز سمة للتعليم العالي الفاعل تتمثل في قدرتكم على تقديم مساهمة حقيقية وفاعلة ونزيهة تستفيد منها مجتمعاتكم والأجيال المقبلة.

وهنأ أولياء أمور الخريجين داعيا إياهم لتشجيع وتحفيز أبنائهم لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

ورفع الخريجون من دفعة "2020" في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم الخريج أحمد الحمادي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقائد مسيرة العلم والنماء وإلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان راعي هذا الصرح العلمي لتشريفه هذا اليوم المبارك ..

وقال إن حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة التاسعة والعشرين من خريجي جامعة عجمان دفعة "2020 " جاء ليكون عام الاستعداد للخمسين عاما مفصليا في مسيرة دولتنا الفتية عام الحصاد وعام متابعة مسيرة البناء.

وأكد في كلمته أن جامعة عجمان ستبقى الصرح العلمي الرصين دوما ومنارة نهتدي بها وسيكون انتماؤنا إليك شرفا و وساما يزين نجاحاتنا وسنكون سفراءك أينما حللنا حتى نرد لك الجميل .. وتقدم بالشكر الجزيل للاساتذة في الجامعة على ما قدموه للطلبة من علم طيلة المشوار الدراسي.

وكرم صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وتم تسليم شهادات التخرج لخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات والمتميزين.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

وأهدى صاحب السمو حاكم عجمان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي عبدالرحمن محمد العويس ومعالي محمد عبدالله القرقاوق ومعالي سارة بنت يوسف الأميري درع جامعة عجمان تقديرا لدورهم في دعم مسيرة التعليم ولتشريفهم حفل تخريج دفعة عام 2020.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي قدم درعا مماثلا لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

وتحتفل الجامعة بتخريج 273 طالبة غدا تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان قرينة صاحب السمو حاكم عجمان من مختلف الكليات وفي درجتي البكالوريوس والدراسات العليا وذلك بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض.