اقبال على مراكز الخدمة للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهد مقر ادارة المرور والترخيص ومراكز الشرطة الشاملة في عجمان اقبال من الجمهور، للاستفادة من المهلة الخاصة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% من تاريخ السادس عشر من الشهر الحالي وتستمر لمدة شهر، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والذي بموجبه تم تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ وإلغاء الحجز والنقاط السوداء.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير ادارة المرور والترخيص بشرطة عجمان للبيان: "شهد الأسبوع الأول من سريان قرار خفض المخالفات المرورية بنسبة 50% والغاء حجز المركبات و النقاط السوداء اقبالا كبيراً من الجمهور في مركز خدمة المرور والترخيص وبقية مراكز الشرطة الشاملة إضافة الى الدفع عن طريق الخدمة الالكترونية عبر موقع القيادة العامة لشرطة عجمان".

وأكد المقدم الفلاسي أن الهدف من تخفيض المخالفات تشجيع الجمهور على عدم المخالفة والتزامهم بالإرشادات المرورية الرامية إلى تحقيق السلامة لجميع مستخدمي الطريق والعمل على مساعدتهم في تجديد تراخيص مركباتهم المنتهية.

ولفت مدير ادارة المرور والترخيص بشرطة عجمان بأنه يتم سريان القرار الخاص بتخفيض المخالفات المرورية التي ارتكبت من قبل تاريخ الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي وشرعت الشرطة في تنفيذ القرار منذ السادس عشر من شهر الحالي ويستمر لمدة شهر.

مؤكداً اهتمام وحرص القيادة العامة لشرطة عجمان على سعادة الجمهور والعمل لتخفيف اعباء قيمة المخالفات المالية المتراكمة، مشددا على أهمية الالتزام بقوانين المرور من أجل حماية أرواح الناس، لافتاً إلى أن اغلب المخالفات التي رصدت عند قائدي المركبات هي السرعة الزائدة وعدم الالتزام بخط السير اثناء القيادة، والتحدث عبر الهاتف خلال القيادة وعدم ربط الحزام، اضافة الى انتهاء ملكية المركبة.

ودعا الجمهور بالإسراع والاستفادة من فرصة تخفيض المخالفات ولاسيما الذين انتهت ملكيات مركباتهم، مؤكداً بأن هناك كاميرات تقوم برصد أرقام المركبات المنتهية الترخيص وتسجيل مخالفة على المركبة عند التقاطعات المختلفة في الإمارة، كما توجد كاميرات اخرى تقوم بتسجيل المركبات المخالفة والتي لم يلتزم اصحابها بخط السير المحدد وعدم الالتزام بالإرشادات المرورية على الطريق.

واشار المقدم بأنه تم زيادة عدد الموظفين في استقبال المراجعين لإنجاز معاملاتهم الخاصة بعملية دفع المخالفات المرورية بمقر إدارة المرور والترخيص اضافة الى وجود أجهزة سهل لدفع المخالفات المرورية.