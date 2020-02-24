تكييف ذكي عن بعد وطفاية الحريق ذاتية التشغيل

المصدر: دبي - وائل نعيم

قدم قطاع الهندسة المدنية والمياه في هيئة كهرباء ومياه دبي ابتكارين عن "التكييف الذكي عن بعد" وطفاية الحريق ذاتية التشغيل، والتي تعمل في المناطق الخطرة والحساسة، ضمن فعاليات "أسبوع الهيئة للابتكار" التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال محمد عبدالله عبيد مهندس في قطاع الهندسة المدنية والمياه لــ"البيان" إن كلا الابتكارين يعملان من خلال برنامج واحد تم تصميمه وتنفيذه من قبل مهندسي الهيئة، للتحكم والمراقبة عن بعد لضمان سلامة أجهزة الهيئة وارواح العمال وخفض التكاليف الحالية بنسبة 80 %.

وأضاف إن فكرة طفاية الحريق ذاتية التشغيل مبتكرة وسيتم تقديم طلب للحصول على براءة اختراع للجهات المعنية، لافتا إلى أنه عملية المراقبة تتم عن طريق أحد الأجهزة الذكية موبايل أو ايباد من خلال برنامج يتميز بسهولة الاستخدام. ويتم وضع الطفاية في محولات الضغط المنخفض والعالي ولوحات توزيع الكهرباء وعند حدوث أي حريق يصدر صوت إنذار وتصل رسالة إلى الهاتف المتحرك من خلال جهاز التحكم الموصول بالبرنامج الذكي والمربوط بالطفاية والتي تقوم بدورها بشكل ذاتي بضخ بودرة الإطفاء ويمكن التحكم بالكاميرا الموجودة في هيكل الطفاية عن بعد ومعرفة سبب الحريق ومكان العطل الكهربائي لتجهيز قطع الغيار اللازمة قبل الوصول إلى المكان لتسريع عملية الإصلاح.

وبين أن ابتكار التكييف الذكي يتيح للمستخدم تشغيل التكييف المنزلي عن بعد من خارج المنزل والتحكم بدرجة الحرارة ويرتبط ببرنامج يعمل من خلال الانترنت والواي فاي. كما يتيح معرفة بعض الأعطال لتفاديها وعمل صيانة مسبقة في الوقت المناسب.