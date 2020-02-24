" ميزراب الانابيب" ابتكار ذكي يكشف تسرب المياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

ميزراب الانابيب ابتكار يعمل بنظام ذكي من خلال انابيب تعرف عن نفسها في حالة حدوث انكسار فيها أو تسرب للمياه، حيث يتم إضافة مادة خاصة في الانابيب من الخارج تتفاعل مع المياه بحال حدوث التسرب ويتم ارسال تنبيهات من الانبوب إلى جهاز تحكم في نظام لجمع ومراقبة البيانات والتحكم "سكادا"، وتم عرض الابتكار ضمن فعاليات "أسبوع الهيئة للابتكار" التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال يوسف البرعي مهندس أول مشاريع خطوط نقل المياه في قطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي لــ "البيان" "منذ 8 أشهر بدأت البحث والتجارب على أخذ عينة من انابيب الالياف الزجاجية المقوى، وعملت على فكرة عبارة عن غطاء ذكي لكشف تسرب المياه وتبين أن هناك عيوباً، حيث لا يمكن معرفة المياه إذا كانت جوفية أو مياه متسربة، كذلك لا يمكن معرفة التسرب من أي جهة من الانبوب فضلا عن ذلك فإن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى وقت وجهد كبيرة وتكلفة أيضا، لتحديد مكان التسرب بدقة".

وتابع البرعي: بدأت اطور الفكرة والعمل على انابيب المياه من خلال إضافة مادة خاصة توضع على الانبوب من الخارج وتتفاعل بشكل فوري مع المياه المتسربة ويتم ارسال إشارة فورية إلى شاشة التحكم المربوطة بشكل ذكي مع الانابيب ويتم تحديد المكان مباشرة وبدقة عالية.

ويعتبر يوسف البرعي سفير الابتكار في الهيئة ويقوم بتقديم ورش عكل للموظفين لتأهيلهم ليصبحوا مبتكرين ويقود فريق ابتكاري في الهيئة يضم 97 مبتكراً على مستوى قطاعات الهيئة، وقدم يوسف 15 ابتكاراً عن طريق هيئة كهرباء ومياه دبي 3 منها مصنفة كبراءة اختراع، ومن أبرز اختراعاته الشريط التحذيري الذكي، وطواف وهو ربوت ذكي يفتش على المشاريع ميدانياً ويقيم اعمال المقاولين، كذلك ابتكار سيارة المرقاب وهي سيارة ذكية تقوم بالتفتيش على سلامة انابيب المياه.