شرطة دبي تعلن عن المرحلة الثانية لمبادرة "تسوية المخالفات المرورية"

المصدر: دبي- شيرين فاروق

انطلق اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن المرحلة الثانية لمبادرة "تسوية المخالفات المرورية" في شرطة دبي بمقر نادي دبي للصحافة بتعليمات من القائد العام لشرطة دبي معالي اللواء عبد الله خليفة المري وتستمر الحملة في المرحلة الثانية التي انطلقت في السادس من فبراير الجاري بنفس الآلية.

بلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة تسوية المخالفات المرورية في دبي 557 آلاف و430 شخص منهم 114 ألف و769 من الذكور و444 ألف و661 من الإناث.

وساعدت المبادرة في تخفيف الأعباء المالية بقيمة بلغت 546 مليون و970 ألف و930 درهم وحققت المبادرة تجنب أعداد الوفيات بنسبة 16 في المائة والإصابات البليغة بنسبة 38 في المائة فيما بلغ تخفيض تكاليف الحوادث 610 مليون و427 ألف و468 درهم.

أكد العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً بلغ استطلاع الرأي على نسبة الرضا عن المبادرة 95%.

وأضاف بن سويدان أن أكثر من نصف مليار درهم تم تخفيفها عن كاهل مستخدمي الطريق من الملتزمين وهناك من استفاد بنسبة 100 في المائة من المبادرة.

ومن جانبه قال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي أنه تم برمجة النظام المروري ليتم تسوية المخالفات بدقة لتحقيق أعلى نسبة استفادة.

ومن جهتها تتوقع شرطة دبي زيادة أعداد المستفيدين من المبادرة في مرحلتها الثانية.

ويمكن للمستفيدين من المبادرة من تجديد المركبة بدون دفع المخالفات في إمارة دبي، كما ستنزيد مبادرة النقاط البيضاء من مكافآت السائقين الذين لم يرتكبوا أية مخالفات.

وتؤكد شرطة دبي أن عدم الاستفادة من المخالفة بسبب الجهل بآلية عمل المبادرة وعلى الأشخاص مراجعة المرور للتأكد من أحقيتهم في الاستفادة من التخفيض.