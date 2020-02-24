طالب من مركز محمد بن عبيد يفوز في مسابقة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "مركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن الكريم"، فوز أحد منتسبيه بواحد من المراكز الأولى في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه في دورتها العشرين، وتكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة خلال الحفل الخاص بالمسابقة.

جاء تكريم الطالب محمد البستكي خلال الحفل الختامي الذي شهده صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة رعاه الله، لتكريم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم بدورتها العشرين عن فئة الذكور والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه سنوياً، وذلك على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة.



و حصد الطالب محمد عبدالسلام البستكي المركز الثاني في الفئة الخاصة بحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، في الدورة العشرين للجائزة.



وبدورها رفعت ندى محمد الفلاسي المدير العام لمركز محمد بن عبيد لتحفيظ القرآن الكريم في دبي شكرها وتقديرها للقائمين على الجائزة عموماً، وللشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه بشكل خاص، على جهوده العظيمة في إنجاح الجائزة في كافة دوراتها.