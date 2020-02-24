مدارس خاصة بالإمارات ترصد منحاً دراسية للطلبة المتعثرين مادياً

المصدر: إعداد: نورا الأمير، رحاب حلاوة

في بادرة خيّرة لا تنبع إلا من مجتمع دولة الإمارات الذي جبل أهله على فعل الخير، ترصد مدارس خاصة منحاً دراسية للطلبة المتعثرين مادياً بهدف مساعدتهم في تحقيق عام دراسي مستقر، وكنوع من مساهمتها المجتمعية في تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور.

وفي هذا الإطار، ترصد مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني في دبي، 20 منحة دراسية سنوياً للطلبة المتعثرين مادياً، كما يستفيد منها أبناء الكادر الإداري والتدريسي.

شروط

وأوضحت إدارة المدرسة أن هناك عدة شروط لتخصيص المنحة وهي إثبات عدم قدرة الأسرة على سداد الرسوم، ويشترط أن يكون ولي الأمر من المنتظمين في السداد سابقاً، وأن يكون الطالب من المنضمين إلى المدرسة منذ الصفوف الأولى وهذا ما يطلق عليه «أبناء المدرسة».

وتابعت: إن الاشتراطات تتضمن أيضاً تميّز الطالب أو الطالبة دراسياً وسلوكياً، بحيث تكون معدلاتهم الدراسية في قائمة الـ90%، وأن يكون له بصمات في المشاركة بالأنشطة المدرسية بشكل فاعل.