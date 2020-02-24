«كهرباء دبي» تعرض إبداعاتها في «الإمارات للابتكار»

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات «أسبوع الهيئة للابتكار» الذي تنظمه الهيئة في مبناها الرئيس ضمن مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار».

وستستعرض الهيئة خلال فعاليات أسبوع الابتكار في «حديقة الابتكار» و«خيمة الابتكار» ومنطقة «مهرجان الابتكار» في مبناها الرئيس مجموعة من ابتكاراتها وابتكارات الشركات الناشئة، وتضم «حديقة الابتكار» مشروعات الهيئة مثل محطات الطاقة الافتراضية، وروبوت تقييم مواقع الألواح الكهروضوئية، وجهاز توليد الطاقة الشمسية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومحطة الهيئة للشبكة الذكية، والبيت الذكي، ومنصة سحاب، وتطبيق مراقبة عمل المكيفات الذكي، وطفايات الحريق الذاتية، ونظام التحكم الذكي لتوربينات الغاز وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل الهيئة على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها وكافة أفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.