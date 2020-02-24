إطلاق نسخة جديدة من بوابة العقول

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

كشف حسين الفردان، مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات، عضو منظمة الأفكار البريطانية، لـ«البيان»، عن إطلاق النسخة الجديدة من بوابة العقول، موضحاً أن البوابة تعد أول منصة وطنية تجمع المفكرين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين وفئات قريبة منها من مختلف أنحاء العالم، تحت مظلة واحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية بدبي.

وأفاد بأن 500 مخترع ومبتكر قام بالتسجيل في البوابة ليصبح عدد أعضاء البوابة 11000 عضو.