شرطة دبي تعرض منصة تلقّي بلاغات الجمهور الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي، التي تنظمها الأمانة العامة المجلس التنفيذي، من 22 إلى 28 فبراير الجاري، في منطقة أبراج الإمارات، تحت شعار «ابتكر استعداداً للخمسين».

وعرضت شرطة دبي أمام المشاركين في فعاليات شهر الإمارات للابتكار منصة «ecrime» الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وقدّم الملازم أحمد كمال من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية شرحاً للمشاركين في الفعاليات عن منصة «ecrime»، مبيناً أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت المنصة في إطار حرصها الدائم على تقديم خدمات مُبتكرة تواكب التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن إطلاق المنصة يأتي تماشياً مع خطة دبي 2021.

وأوضح أن منصة «ecrime» عبارة عن خدمة معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت التي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق إلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.

وأشار إلى أن هناك 7 خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، حيث إنه بعد الدخول على موقع www.ecrime.ae تبدأ الخطوة الأولى بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، والجهة المقدمة للشكوى، ثم تسجيل بطاقة الهوية ورقم التواصل، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المشتكي على هاتفه النقال، تليها كتابة البيانات الشخصية.