«نيابة دبي» تعزّز ثقافة الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

شهد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، انطلاق أسبوع الابتكار للنيابة العامة بدبي، من خلال معرض «ابتكارات النيابة العامة» في مبناها الرئيس، الذي يستعرض حزمة من المشاريع المبتكرة.واطلع المستشار عصام الحميدان بحضور المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأعضاء مجلس القيادة الاستراتيجي، أثناء تجوله في المعرض على أهم الأفكار المبتكرة التي تم تطويعها لخدمة وتطوير أنظمة العمل مثل مبادرة التقاضي عن بعد والذكاء الاصطناعي في عمل عضو النيابة العامة والكفالة الذكية والأمر الجزائي والأحكام الذكية والتنفيذ الفوري للأحكام.