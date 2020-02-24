«دبي ريست» أول سوق رقمية للعقارات في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

تواصل دبي ريادتها في تغيير المفاهيم وإلغاء القيود التقليدية وتطبق مفهوماً مبتكراً للخدمات العقارية، الأمر الذي رسخ مكانتها كواحدة من أفضل مدن العالم، وتتجاوز دائرة الأراضي والأملاك بدبي حدود الزمان والمكان من خلال مشروع التصرف العقاري الذاتي «دبي ريست» الذي تستعرضه مؤسسة دبي للمستقبل الذي يعد أول سوق رقمية للعقارات من ضمن مشاريع المرحلة الأولى مبادرة دبي 10X، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي.

منصة رقمية

ويعتبر«دبي ريست» منصة رقمية متاحة 24/‏7 من أي مكان في العالم، يمكن التعامل من خلالها للتصرف في العقارات في دبي دون الحاجة لتواجد الأطراف داخل الدولة، وهو أول سوق رقمية للعقارات في دبي تتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

ولا تقتصر المنصة على بيع وشراء العقارات بل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقطاع العقاري بدءاً من البحث عن عقار وشرائه أو استئجاره مروراً بالتأثيث والتجهيز بتوصيل الخدمات، وتشهل المنصة على المستخدمين البحث عن المشترين والبائعين والمؤجرين والمستأجرين.

كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية التواصل مع الجهات التمويلية وتخصص المنصة محفظة عقارية لكل مستخدم تمكنه من متابعة جميع ما يتعلق بممتلكاته العقارية. وستجعل المنصة دبي أسرع جهة في العالم بالمعاملات العقارية من خلال إجراءات رقمية 100 % بدون مستندات رقمية، وستسهم في جذب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال.

أهداف

يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لمُلاك العقارات إمكانية التداول والتصرّف بالعقار في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وذلك بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكثر تطورًا على مستوى العالم.

كما يهدف المشروع إلى مواكبة المتغيرات التي تشهدها السوق وتلبية احتياجات المالكين، إذ يعينهم على إجراء كافة المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة، أو الحضور إلى دبي إذا كانوا من خارجها.

إدارة الالتزامات

ويساعد المشروع الملاك سواء في دبي أو خارجها على تأجير عقاراتهم، كما يمكّنهم من توصيل ودفع فواتير الكهرباء والماء والانترنت وصولاً إلى إمكانية تأثيث عقاراتهم من خلال تخويل شركات الأثاث والديكور من الوصول إلى الرسومات الهندسية للعقارات، وذلك بالإضافة إلى إدارة كافة الالتزامات المالية للعقار مع جمعيات الملاك وحسابات الضمان للمشاريع قيد الإنجاز.

ويشمل المشروع التصرفات العقارية كافةً كالبيع والشراء، فضلاً عن الخدمات الأخرى كالرهن الذي سيتم مباشرةً من خلال ربط المالك مع البنك.