«صحة دبي» تستعرض مبادراتها الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 23- 27 فبراير الجاري عدداً من مشاريعها وتقنياتها ومبادراتها الذكية ضمن مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، حيث خصصت الهيئة منصة خاصة في منطقة (البوليفارد)، أبراج الإمارات، إضافة إلى فعاليتها المستمرة بمركز الابتكار الصحي التابع لها.

وأكدت مي الدوسري مديرة مركز الابتكار الصحي بهيئة الصحة بدبي، أهمية مشاركة الهيئة في هذا الحدث السنوي الذي يشكل فرصة كبيرة للتعريف بآخر المستجدات والمشاريع والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الهيئة بمختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية والتي تم تسخيرها لخدمة المرضى.

وقالت الدوسري، إن هيئة الصحة بدبي ستقوم خلال هذه المشاركة باستعراض حزمة من تقنياتها الذكية مثل بروبوت قسطرة السكتات الدماغية، وروبوت العمود الفقري لعلاج الكسور المعقدة واعوجاج العمود الفقري، إضافة إلى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الطب ومحاكاة الواقع الافتراضي لعرض الأعضاء الحيوية. كما تستعرض الهيئة باص التبرع بالدم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، تماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية إمارة دبي نحو الطاقة النظيفة.

وقالت الدوسري، إن مركز الابتكار الصحي التابع للهيئة سيشهد عدداً من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والجلسات الحوارية مع قادة موظفي هيئة الصحة بدبي.