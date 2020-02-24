مؤشر يقيس مستوى جاهزية الابتكار في الجهات الحكومية بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

يطبق برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي مؤشر جاهزية الابتكار في معيار الابتكار ضمن تقييم منظومة التميز الحكومي للجهات الحكومية خلال الدورة التقييمية في العام الجاري، وهو مؤشر يقيس مستوى جاهزية الابتكار في الجهات الحكومية لتطبيق محاور الابتكار في الجهات الحكومية ومعرفة مدى نضج هذا المفهوم لديها ويتم مرة كل سنتين، حيث يتم اختيار أفضل جهة حكومية في مجال الابتكار من خلال 10 % للمؤشر، و90 % لمعيار إدارة الابتكار، من خلال تقييم خبراء الابتكار العالميين للجهات الحكومية.

إطار

واستعرضت مها السويدي، مدير مشاريع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، أمس «إطار الابتكار الحكومي» بدبي ضمن حوارات الابتكار التي تعقد في بوليفارد أبراج الإمارات ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة دبي.

وقالت السويدي إن الدليل والإطار العام للابتكار الحكومي في دبي يساهم جنباً إلى جنب مع مبادرة مؤشر جاهزية الابتكار في تطوير العمل الحكومي ونشر ثقافة الابتكار في الجهات الحكومية إلى جانب وضع هيكل واضح ومدروس مصمم خصيصاً بالاستناد إلى الأبحاث والأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز سعادة المتعاملين في دبي، تحقيقاً لرؤية القيادة، باتخاذ الابتكار أداة لمواصلة التقدم وتحقيق الريادة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي متميز للابتكار الحكومي.

اعتماد عالمي

وأضافت: إن الإطار معتمد عالمياً من معهد إدارة الابتكار في أمريكا بعد مقارنته مع 12 إطاراً عاماً ونموذجاً عالمياً لعدة دول متصدرة في مجال الابتكار، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن شرحاً موجزاً حول إطار الابتكار الحكومي ومحاوره الـ 6 الرئيسية والتي تشمل: قيادة واستراتيجية الابتكار، وبيئة وثقافة الابتكار، وإدارة الابتكار، وممكّنات الابتكار والتعلم المؤسسي، والروابط والشبكات، ونتائج وأثر الابتكار».

كما يشتمل الدليل أمثلةً متنوعة على أفضل الممارسات العالمية وعدداً من الحالات العملية في تطبيق محاور إطار الابتكار، كذلك أمثلة على الأدوات العملية التي تساعد الجهات الحكومية على تطبيق الإطار الحكومي، وأدوات التقييم الذاتي وقياس مستوى جاهزية الابتكار في هذه الجهات.

مؤشر

وأوضحت أن الدليل يسلط الضوء على كيفية قياس مؤشر جاهزية الابتكار للجهات الحكومية، وقيادة واستراتيجية الابتكار، وبيئة وثقافة الابتكار، كذلك إدارة الابتكار، وممكنات الابتكار والتعلم المؤسسي، حيث تضم ممكنات الابتكار.