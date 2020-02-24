«الاقتصاد» وجمارك دبي توفران منصة دورية للمبتكرين

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، الدورة الأولى من أعمال ملتقى الابتكار الدولي، وهو مبادرة مشتركة لوزارة الاقتصاد، وجمارك دبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ويهدف الملتقى إلى توفير منصة دورية للمبتكرين والمخترعين داخل وخارج الدولة، للتواصل مع الجهات المعنية، من مراكز البحوث وحاضنات الأعمال وشركات القطاع الخاص.

افتتح أعمال الملتقى كل من المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين من الجانبين وممثلي جهات حكومية وأكاديمية.

وتستمر أعمال الملتقى خلال الفترة من 23 حتى 27 من فبراير الجاري، بمشاركة نحو 40 مشروعاً مبتكراً، فضلاً عن عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، على حرص وزارة الاقتصاد، على تعزيز أطر التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز ونشر ثقافة الابتكار والإبداع في المجتمع، إذ يمثل اليوم الابتكار عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.

وأضاف الشحي أن جهود الدولة في دعم منظومة الابتكار، تغطي مظلة واسعة من القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل، مثل التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، وريادة الأعمال، والأنشطة الإبداعية.

قطاعات مختلفة

وأشاد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، بمبادرة ملتقى «الابتكار الدولي الأول»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع جمارك دبي، في شهر الإمارات للابتكار 2020، والذي يجمع المبتكرين من قطاعات مختلفة، مثل قطاع التعليم، القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، تحت منصة واحدة، لعرض آخر الابتكارات والاختراعات التي تواكب الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم.