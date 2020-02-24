«إسعاف دبي» تدشّن برنامجاً لبناء مواهب المستقبل

المصدر: دبي - البيان

دشنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة رائدة وبرنامجاً نوعياً في برج خليفة يُعنى ببناء مواهب المستقبل المبتكرة. وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: نتعهد لحكومتنا ونؤكد التزامنا بتطوير كوادرنا المؤسسية لتكون مؤهلة لتقود مرحلة الاستعداد للخمسين، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نستهل عام 2020 بتفاؤل.. وبتطوير في حوكمة منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي.. هدفنا استشراف فرص دبي المستقبلية.. وترسيخ جاذبية مدينتنا الاقتصادية.. وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها».

وقالت الدكتورة عائشة المطوع، مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي قائدة الابتكار ومديرة برنامج رواد الابتكار: سيعمل برنامجنا الطموح على تدريب وتأهيل 50 رائداً من رواد الابتكار بناءً على أفضل البرامج الأكاديمية في مجال إدارة الابتكار وبالتعاون مع مؤسسات عالمية ورائدة في المجال، وستكون مخرجاته 50 مبادرة مبتكرة تحمل في طياتها معالم المستقبل المشرق الذي تطمح حكومتنا الرشيدة لتأمينه لشعبها وساكنيها وزوارها ومحبيها، سيكون شعارنا الطموح والريادة وستكون أدواتنا الابتكار واستشراف المستقبل، فنحن مستعدون للخمسين إن شاء الله.